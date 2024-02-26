«Торпедо» — «Лада»: счет матча 4:5 ОТ, обзор голов

На голы Михаила Орлова, Даниила Бокуна, Олега Ли и Егора Виноградова тольяттинцы ответили точными бросками Данила Моисеева, Доната Стальнова, Егора Бабенко, Алексея Василькова и Евгения Калабушкина.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Лада» (Тольятти) — 4:5 ОТ (1:0, 2:1, 1:3, 0:1)
Голы: Орлов — 9 (Белевич), 12:29 — 1:0. Бокун — 4 (Ли, Варлаков), 29:02 — 2:0. Моисеев — 2 (Алтыбармакян, Кугрышев), 33:04 — 2:1. Ли — 3 (Виноградов, Белевич), 38:34 — 3:1. Стальнов — 3 (мен.), 48:31 — 3:2. Виноградов — 4 (бол., Артамонов, Атанасов), 51:26 — 4:2. Бабенко — 2 (Грошев), 51:34 — 4:3. Васильков — 1 (Бородкин, Семин), 58:34 — 4:4. Калабушкин — 1 (Сафин, Солянников), 62:38 — 4:5Вратари: Гуска — ТрушковШтраф: 4 — 6Броски: 42 (14+18+9+1) — 24 (8+8+7+1)
«Торпедо» завершило сезон серией из семи поражений подряд и заняло 7-е место на Западе КХЛ. «Лада» стала 7-й на Востоке.