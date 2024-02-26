Тренер «Сочи» об итогах сезона: Он получился тяжелым, я не ожидал

Главный тренерподвел итоги сезона для своей команды 2023/2024.

«Благодарен, что мне дали такой шанс, это серьёзный шаг для меня, первый сезон. Он получился тяжёлым, я не ожидал. Сезон начался хорошо, неплохо мы играли.

Было шесть побед подряд, всё шло нормально, но обстоятельства так сложились, что в ноябре-декабре у нас начались болезни. Стали подключать много молодых ребят, немного не получился этот период. Но потом нашли новые сочетания, химию, и концовка удалась.

За последние четыре года это лучший сезон "Сочи" по таблице, по очкам. 19 побед в этом году. Но мы не до конца довольны, потому что не попали в плей-офф. Что касается становления команды, то команда строится, и мы на правильном пути.

Здорово в этом сезоне сыграл Тянулин, который побил рекорд клуба по очкам. Также могу отметить Грэма, который побил рекорд как атакующий защитник по очкам. В целом мы играем и обучаем ребят играть в атакующий хоккей, который нравится зрителям. Это современный хоккей, который приводит зрителей во дворцы.

Люди хотят смотреть такой хоккей. В этом году мы забили больше всего шайб за историю клуба. Очень важно, что ребята в этом компоненте прибавляют. Много молодых ребят, пришедшие из Вышки, МХЛ, которые прогрессируют. Тот же Сероух у нас отыграл первый сезон, прогрессировал и стал основным игроком нашей команды. Это большой плюс, когда ребята растут», — передает слова Кокорева Чемпионат.

По итогам нынешнего сезона «Сочи» занял 10-е место в таблице Западной конференции с 54 очками в активе.