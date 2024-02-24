Кравец: «Трактор» проявил больше мастерства и заслуженно победил

Главный тренер омскогоподвел итог матча против(2:3 Б).

«Такая напряжённая игра, как все четыре матча с "Трактором". Непросто было, особенно в обороне. К сожалению, как раз в защите мы допустили несколько ошибок. Но это всё можно исправить, показать видео и изменить эти ситуации. Самое главное, что боролись, бились до конца, а буллиты, как я всегда говорю, — это уже мастерство. "Трактор" проявил больше мастерства и заслуженно победил.

Почему так много позволили сопернику? Потому что играют хоккеисты, они не роботы и имеют тенденцию ошибаться. Значит, где-то неправильные действия, небольшие недоработки, плюс мастерство игроков "Трактора". Я считаю, что у нас тоже было достаточно моментов, которые мы могли реализовать и выиграть игру.

Мотивация выиграть Восток? Всегда команда, которая хочет что-то выиграть, должна быть мотивирована на победу. Сама победа заставляет играть лучше. Поэтому всегда настраиваемся на победу и будем бороться до последней секунды матча», — приводит слова Кравца пресс-служба КХЛ.

«Авангард» набрал 92 очка после 67 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 78 очками располагается на шестой строчке.