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    Кравец: «Трактор» проявил больше мастерства и заслуженно победил

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Трактор
    Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец подвел итог матча против «Трактора» (2:3 Б).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Такая напряжённая игра, как все четыре матча с "Трактором". Непросто было, особенно в обороне. К сожалению, как раз в защите мы допустили несколько ошибок. Но это всё можно исправить, показать видео и изменить эти ситуации. Самое главное, что боролись, бились до конца, а буллиты, как я всегда говорю, — это уже мастерство. "Трактор" проявил больше мастерства и заслуженно победил.

    Почему так много позволили сопернику? Потому что играют хоккеисты, они не роботы и имеют тенденцию ошибаться. Значит, где-то неправильные действия, небольшие недоработки, плюс мастерство игроков "Трактора". Я считаю, что у нас тоже было достаточно моментов, которые мы могли реализовать и выиграть игру.

    Мотивация выиграть Восток? Всегда команда, которая хочет что-то выиграть, должна быть мотивирована на победу. Сама победа заставляет играть лучше. Поэтому всегда настраиваемся на победу и будем бороться до последней секунды матча», — приводит слова Кравца пресс-служба КХЛ.

    «Авангард» набрал 92 очка после 67 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 78 очками располагается на шестой строчке.

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