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    Гусев: Если есть задача побить рекорд — значит, надо это сделать

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    Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев высказался о том, что он установил новый рекорд по очкам в регулярном чемпионате КХЛ.

    Никита Гусев
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    Никита Гусев

    Гусев в матче с «Адмиралом» (4:3 ОТ) отметился результативной передачей и набрал 86-е (23+63) очко в сезоне. Для этого ему потребовалось 67 игр.

    Бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин в сезоне-2016/2017 набрал 85 (48+37) очков в 60 матчах.

    «Понимаю, что момент исторический. Я сегодня это прочувствовал на игре, когда не мог ни отдать, ни забить, когда очень много моментов чувствовал.

    А ведь и партнеры мне много доверяли, и ребята поддерживали. Так что надо было это сделать.

    Я бы не сказал, что волнение накрыло, потому что проводил много ответственных матчей. Но все равно каждый раз нужно стараться, чтобы победить. И если есть такая задача, чтобы побить рекорд — значит, надо это сделать.

    Я специально отдал шайбу (которой набрал рекордное очко — прим.), чтобы ее сохранили и правильно оформили», — приводит слова Гусева «Матч ТВ».

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