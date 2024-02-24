Гусев: Если есть задача побить рекорд — значит, надо это сделать

Нападающий московского «Динамо»высказался о том, что он установил новый рекорд по очкам в регулярном чемпионате КХЛ.

Гусев в матче с «Адмиралом» (4:3 ОТ) отметился результативной передачей и набрал 86-е (23+63) очко в сезоне. Для этого ему потребовалось 67 игр.

Бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин в сезоне-2016/2017 набрал 85 (48+37) очков в 60 матчах.

«Понимаю, что момент исторический. Я сегодня это прочувствовал на игре, когда не мог ни отдать, ни забить, когда очень много моментов чувствовал.

А ведь и партнеры мне много доверяли, и ребята поддерживали. Так что надо было это сделать.

Я бы не сказал, что волнение накрыло, потому что проводил много ответственных матчей. Но все равно каждый раз нужно стараться, чтобы победить. И если есть такая задача, чтобы побить рекорд — значит, надо это сделать.

Я специально отдал шайбу (которой набрал рекордное очко — прим.), чтобы ее сохранили и правильно оформили», — приводит слова Гусева «Матч ТВ».