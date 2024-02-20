Лукоянов о Зарипове: С такими людьми как за каменной стеной, побольше бы таких хоккеистов

Нападающийпризнался, что ему не хватает такого хоккеиста, как

«Мы провели много времени вместе, когда я только пришел в Казань. Он очень хороший человек, друг, спортсмен. Во всем помогает, объясняет. С такими людьми как за каменной стеной. Его очень не хватает. Побольше бы таких хоккеистов», — цитирует Лукоянова СЭ.

Напомним, что Зарипов объявил о завершении карьеры хоккеиста в феврале 2023-го года. Экс-капитан «Ак Барса» является единственным игроком в КХЛ, который выигрывал 5 Кубков Гагарина за казанский клуб и «Металлург».

В нынешнем сезоне «Ак Барс» занимает 4-е место в таблице Востока с 80-ю очками в активе.