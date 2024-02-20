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    Лукоянов о Зарипове: С такими людьми как за каменной стеной, побольше бы таких хоккеистов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов признался, что ему не хватает такого хоккеиста, как Данис Зарипов.

    Данис Зарипов
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    Данис Зарипов

    «Мы провели много времени вместе, когда я только пришел в Казань. Он очень хороший человек, друг, спортсмен. Во всем помогает, объясняет. С такими людьми как за каменной стеной. Его очень не хватает. Побольше бы таких хоккеистов», — цитирует Лукоянова СЭ.

    Напомним, что Зарипов объявил о завершении карьеры хоккеиста в феврале 2023-го года. Экс-капитан «Ак Барса» является единственным игроком в КХЛ, который выигрывал 5 Кубков Гагарина за казанский клуб и «Металлург».

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