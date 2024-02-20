Бродхерст: Очень рад подписанию нового контракта с «Амуром»

Нападающийвысказался о продлении контракт с хабаровским клубом на 2 года.

«Очень рад подписанию нового контракта. Мне здесь всё нравится: великолепные болельщики, отличный персонал, руководство, классная команда. Губернатор ставит перед нами высокие цели, и мне приятно быть частью такого большого дела.

С большим оптимизмом смотрю в будущее. Очевидно, что мы хотим стать топ-клубом в КХЛ и наша цель — выиграть Кубок Гагарина. Руководство во главе с губернатором недвусмысленно дали это понять. Здорово, что наши менеджеры не боятся делать такие заявления и подкрепляют их делами», — приводит слова Бродхерста официальный сайт «Амура».

Большую часть сезона форвард пропустил из-за травмы. Бродхерст провел 19 матчей, в которых набрал 8 (4+4) очков.