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    Бродхерст: Очень рад подписанию нового контракта с «Амуром»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур
    Нападающий «Амура» Алекс Бродхерст высказался о продлении контракт с хабаровским клубом на 2 года.

    Алекс Бродхерст
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    Алекс Бродхерст

    «Очень рад подписанию нового контракта. Мне здесь всё нравится: великолепные болельщики, отличный персонал, руководство, классная команда. Губернатор ставит перед нами высокие цели, и мне приятно быть частью такого большого дела.

    С большим оптимизмом смотрю в будущее. Очевидно, что мы хотим стать топ-клубом в КХЛ и наша цель — выиграть Кубок Гагарина. Руководство во главе с губернатором недвусмысленно дали это понять. Здорово, что наши менеджеры не боятся делать такие заявления и подкрепляют их делами», — приводит слова Бродхерста официальный сайт «Амура».

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    • Большую часть сезона форвард пропустил из-за травмы. Бродхерст провел 19 матчей, в которых набрал 8 (4+4) очков.

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