Ларионов прокомментировал игру с «Сочи»

Наставник нижегородского «Торпедо»рассказал, в чем причина неудачи в матче с «Сочи» (1:3) и отметил положительные черты в игре своей команды.

«Хозяев — с победой. Нашу команду, к сожалению, поздравить трудно, но позитивный момент — то, что [за] весь матч понравились энергетика, желание и страсть. Когда ты наносишь 42 броска и забиваешь один гол, этого мало, выиграть сложно. Сделаем выводы, готовимся дальше. 14 минут штрафа?

В одном из перерывов я перебросился словами, когда мы получили удаление Артамонова. Понятно, что всегда можно ссылаться на арбитров, но они — тоже люди, все ошибаются, все по-разному видят хоккей. Соглашусь, что рвётся игровой ритм команды, потому что люди, которые должны созидать, сидят на лавке. В этом есть резерв, который надо подправить», — цитирует Ларионова официальный сайт КХЛ.

Следующий матч «Торпедо» проведет на выезде против СКА 18 февраля.