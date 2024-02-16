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    «Сочи» одолел «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

    «Сочи» — «Торпедо»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Торпедо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» был сильнее на своем льду нижегородского «Торпедо» — 3:1.

    Кирилл Рассказов
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    Кирилл Рассказов

    В середине первого периода счет открыл нападающий хозяев Кирилл Рассказов.

    Он же забросил вторую шайбу в конце второго периода.

    «Торпедо» смогло ответить голом в большинстве Сергея Гончарука в начале третьей 20-минутки.

    Но за минуту до конца шайбу форвард «Сочи» Даниил Сероух, сделав счет 3:1 в пользу своей команды.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Рассказов — 13 (бол., Криштоф, Грэм), 10:19 — 1:0. Рассказов — 14 (Чебыкин, Попов), 36:51 — 2:0. Гончарук — 4 (бол., Шавин, Коваленко), 42:16 — 2:1. Сероух — 7, 58:52 — 3:1Вратари: Бердин — Гуска (59:56)Броски: 32 (15+9+8) — 42 (20+11+11)Штраф: 12 — 14

    У «Сочи» теперь 51 очко и 9-я строчка на «Западе». «Торпедо» располагается на 6-м месте с 74 очками.

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