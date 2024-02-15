Плющев: Капризова можно назвать Ломоносовым от российского хоккея

Бывший главный тренер сборной Россииоценил игру нападающего «Миннесоты»в текущем сезоне НХЛ.

Капризов набрал 50 (20+30) очков в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Я всегда говорил, что Капризов — очень талантливый игрок и в каком-то смысле даже самородок.

Грубо говоря, Кирилла можно назвать Ломоносовым от российского хоккея. Парень прошел путь из самых низов и сейчас поймал кураж в "Миннесоте".

Он очень добродушный и открытый по своей натуре, и поэтому, как мне кажется, Капризов легко сошелся с партнерами по команде. Кирилл заслужил такое внимание к себе благодаря упорному труду и врожденному таланту», — приводит слова Плющева RT.