«Автомобилист» — «Авангард»: счет матча 4:2, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛдома обыгралсо счетом 4:2.

На голы Степана Хрипунова, Стефана да Косты, Андрея Обидина и Анатолия Голышева гости ответили заброшенными шайбами Райана Спунера и Дамира Шарипзянова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 4:2 (1:0, 0:2, 3:0) Голы: Хрипунов — 8 (Трямкин, Обидин), 12:40 — 1:0. Спунер — 23 (Ткачев, Чистяков), 20:39 — 1:1. Шарипзянов — 9 (бол., Ткачев, Спунер), 39:15 — 1:2. Обидин — 12 (Хрипунов, Бывальцев), 42:02 — 2:2. Да Коста — 17 (Макеев), 49:56 — 3:2. Голышев — 10 (Да Коста, Макеев), 57:23 — 4:2Вратари: Галкин — МишуровШтраф: 4 — 8Броски: 24 (8+5+11) — 22 (11+7+4)

«Автомобилист» набрал 76 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 86 пунктами идет на второй строчке таблицы «Востока».

В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с ХК «Сочи». «Авангард» в Омске примет «Металлург».