«Ак Барс» — «Металлург»: счет матча 2:1, обзор голов

Александр Радулов Фото: globallookpress.com
На 17-й минуте счет открыл форвард хозяев Семен Кошелев, ему ассистировали Вячеслав Войнов и Кирилл Семенов.
Гости ответили шайбой после перерыва, она на счету Никиты Михайлиса, которому пас отдал молодой Никита Гребенкин.
Победу казанцам принес точный бросок Александра Радулова, использовавшему большинство на 56-й минуте.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Кошелев — 11 (Войнов, Семенов), 16:48 — 1:0. Михайлис — 19 (Гребенкин), 22:04 — 1:1. Радулов — 16 (бол., Галимов), 55:47 — 2:1Вратари: Билялов — Набоков (57:44)Броски: 39 (6+18+15) — 41 (13+20+8)Штраф: 8 — 4
«Металлург» продолжает лидировать на «Востоке» с 87 очками после 63 матчей. «Ак Барс» идет третьим с двухочковым отставанием.