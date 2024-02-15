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    «Ак Барс» обыграл «Металлург» в напряженном матче

    «Ак Барс» — «Металлург»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ был сильнее магнитогорского «Металлурга» — 2:1.

    Александр Радулов
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    Александр Радулов

    На 17-й минуте счет открыл форвард хозяев Семен Кошелев, ему ассистировали Вячеслав Войнов и Кирилл Семенов.

    Гости ответили шайбой после перерыва, она на счету Никиты Михайлиса, которому пас отдал молодой Никита Гребенкин.

    Победу казанцам принес точный бросок Александра Радулова, использовавшему большинство на 56-й минуте.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Кошелев — 11 (Войнов, Семенов), 16:48 — 1:0. Михайлис — 19 (Гребенкин), 22:04 — 1:1. Радулов — 16 (бол., Галимов), 55:47 — 2:1Вратари: Билялов — Набоков (57:44)Броски: 39 (6+18+15) — 41 (13+20+8)Штраф: 8 — 4

    «Металлург» продолжает лидировать на «Востоке» с 87 очками после 63 матчей. «Ак Барс» идет третьим с двухочковым отставанием.

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