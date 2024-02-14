Мартемьянов о победе «Амура»: Вижу, как команда готовится к каждому матчу

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(4:2).

Результатом доволен, содержанием игры и настроем команды — тоже, практически всем доволен. Забили голы, не дали забросить сопернику, игра удалась. На удивление обе команды прилично выглядели по движению. Потенциал соперника в атаке хорош, но мы стратегически грамотно выстроили подготовку к этим матчам, провели их по заданию и одержали две победы.

Команда почувствовала вкус побед, парни сражаются за каждое очко, я им за это благодарен — самоотдача сумасшедшая, профессиональная подготовка. Вижу, как команда готовится к каждому матчу и выходит только выигрывать, нам деваться больше некуда. Парни это понимают, хотим выполнить задачу, которую нам поставили. В атаке ребята раскрепостились, мы давно просили их об этом, но у нас была чехарда — то травмы, то одно, то второе. Не получалось то, что планировали в начале сезона.

Сейчас это более-менее устоялось, ребята почувствовали вкус игры, и я доволен, как и в атаке играем, и как в обороне. Баланс есть, умеем играть по счёту.

Если мы выполним задачу, там (в плей-офф) это дело пригодится. В большинстве наигрываем, меняем розыгрыши, ребята стали раскрепощенно играть, смелее отдавать подкидки, которые проходят, бросать сходу. Те составляющие, которых мы добивались весь сезон, сейчас работают. Дай бог, чтобы до конца сезона работали.

Барулин? Видимо, сказалось доверие (тренеров) — мы не от хорошей жизни поставили его в центр. И партнёры поддержали его, у них получилось хорошее взаимопонимание, Влад — коммуникабельный и грамотный человек, он понимает задание, что ему надо делать. Найти центрального на ровном месте — большой успех. У нас и Дима Шевченко — не «фирменный» центральный, но эта ось сейчас у нас довольно неплохая. Грачев выздоровеет, и у нас вообще проблем не будет«, — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

После этого матча "Амур" занимает 8-е место в таблице Востока с 66-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Мартемьянова сыграют против "Барыса" 16-го февраля.