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    «Северсталь» по буллитам переиграла «Локомотив»

    «Северсталь» — «Локомотив»: счет матча 3:2 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Локомотив
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» по буллитам одержала победу над «Локомотивом» со счетом 3:2.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    На голы Никиты Рожкова и Михаила Ильина гости ответили точными бросками Дмитрия Симашева и Даниила Бута.

    Победный буллит забросил Александр Скоренов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Рожков — 4 (Иванцов), 15:40 — 1:0. Симашев — 4 (Береглазов, Иванов), 29:30 — 1:1. Ильин — 11 (Аймурзин, Муханов), 38:37 — 2:1. Бут — 10 (Каюмов, Андронов), 39:43 — 2:2Победный буллит: СкореновВратари: Волков (Самойлов, 65:00) — ИсаевШтраф: 2 — 4Броски: 28 (6+12+8+2) — 18 (6+3+8+1)

    После этого матча «Северсталь» сохранила шестое место в таблице Западной конференции с 72 очками, «Локомотив» остался на второй строчке на Западе с 84 баллами.

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