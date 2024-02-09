Кривокрасов о победе «Сибири»: Благодарен парням, как они сыграли

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:1 ОТ).

«Первый период был присматривающимся друг к другу. Играли на маленьких скоростях, обе команды нервничали. Но после первого гола начался открытый хоккей, появились голевые моменты.

Благодарен парням, как они сыграли. Очень важный момент для нашей ситуации. Мы настраиваемся на каждую игру. Мы знаем, к чему мы идём, и неважно, с кем мы играем», — цитирует Кривокрасова пресс-служба «Сибири».

После этого матча «Сибирь» занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 60-ю очками в активе, отставая от зоны плей-офф на 2 балла. В следующем матче подопечные Кривокрасова сыграют против «Авангарда» 11-го февраля.