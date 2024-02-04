Квартальнов о победе минского «Динамо»: Вернули оптимизм, надо продолжать

Главный тренер минскоговысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(4:0).

«Хорошая игра. Сыграли на ноль, Лешка (Колосов) молодец — дал нам шансик. В большинстве забили пару голов. После поражений было небольшое разочарование, но сегодня ребята справились и победили. "Сухарь" важен и для Леши, и для всей команды, нам это было нужно. Вернули оптимизм, надо продолжать.

Почему во втором периоде Сэм Энэс перестал играть? Травму получил. Ну ничего, будем играть. Тут что делать? Хоккей — травматичный вид спорта», — приводит слова Квартальнова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

После этого матча минское «Динамо» занимает 7-е место в таблице Запада с 59-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Квартальнова сыграют против «Северстали» 6-го февраля.