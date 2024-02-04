«Динамо» Минск — «Адмирал»: счет матча 4:0, обзор голов

«Динамо» Минск Фото: globallookpress.com
Дубль оформил Ник Меркли, еще по шайбе забросили Даниил Сотишвили и Вадим Мороз.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Сотишвили — 7 (Стась, Жихарев), 1:43 — 1:0. Мороз — 11 (Меркли), 13:20 — 2:0. Меркли — 13 (бол., Волков, Хэмилтон), 40:09 — 3:0. Меркли — 14 (бол., Волков), 41:50 — 4:0Вратари: Колосов — С.В. ИвановШтраф: 8 — 8Броски: 33 (13+10+10) — 23 (7+8+8)
После этого матча «Динамо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции (59 очков), «Адмирал» идет на одиннадцатой позиции на Востоке (47 баллов).