«Сибирь» — «Амур»: счет матча 4:3 Б, обзор голов

обыграла(4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. В составе «Сибири» шайбы забросили Энди Андреофф, Иван Климович и Егор Аланов.

У «Амура» голы записали на свой счет Виктор Балдаев, Егор Коршков и Ефим Гуркин. Интересно, что голкипер «Амура» Игорь Бобков пропустил курьезный гол от Аланова, который бросил из средней зоны.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказалась «Сибирь». Победный бросок на счет Михаила Назарова.

После этого матча борьба за плей-офф в КХЛ на Востоке обостряется. «Сибирь» занимает 10-е место в таблице с 55-ю очками в активе. «Амур» — на 9-й позиции (56 баллов).