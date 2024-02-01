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    Никитин: Можно рассказывать байки, но опыт — дело практическое

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    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал матч против «Спартака» (2:1).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Мы заслуженно победили. Разве что нужно реализовывать свои шансы. Я думаю, что непросто в таком чемпионате держать уровень и делать результат. Мы верим в наших ребят. Мы работаем, но не в этом дело. Мастерство базово есть или нет. Надо пытаться это развивать. Наверное, всё придёт с опытом. Можно рассказывать байки, но опыт — дело практическое», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Локомотив» занимает 2-е место в таблице Запада с 78-ю очками в активе. «Спартак» — на 4-й позиции (76 баллов).

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