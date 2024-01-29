«Сочи» — «Куньлунь»: счет матча 2:4, обзор голов

Люк Локхарт Фото: globallookpress.com
В составе хозяев голами отметились Михал Криштоф и Даниил Сероух.
За «Куньлунь» шайбы забрасывали Цзян Фу, Девин Броссо и Люк Локхарт, оформивший дубль.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)
Голы: С. Фу — 9 (Меркли), 3:49 — 0:1. Броссо — 20 (Челиос), 15:34 — 0:2. Локхарт — 13 (Вонг, Макмиллан), 18:05 — 0:3. Локхарт — 14 (П. Фу), 23:50 — 0:4. Криштоф — 8 (Сероух, Корягин), 31:16 — 1:4. Сероух — 3 (бол.), 46:43 — 2:4Вратари: Бердин (59:38) — Дж. СмитБроски: 36 (10+13+13) — 32 (15+8+9)Штраф: 23 — 17
«Сочи» располагается на 10-м месте на «Западе» с 43 очками. «Куньлунь» после этой победы имеет 42 балла и замыкает таблицу конференции.