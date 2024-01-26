СКА — ЦСКА: счет матча 5:1, обзор голов

Петербургскийодержал победу над московскимсо счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

На 12-й минуте счет открыл нападающий хозяев Валентин Зыков, реализовавший большинство.

Буквально через минуту 22-летний Арсений Грицюк увеличил преимущество до двух шайб.

ЦСКА смог сократить преимущество в начале третьего периода после точного броска Виталия Абрамова.

Но на 54-й минуте Арсений Грицюк оформил дубль и снова сделал преимущество СКА в две шайбы.

Точку в матче поставили в конце встречи Валентин Зыков, для которого эта шайба стала второй в матче, и Александр Никишин.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 5:1 (2:0, 0:0, 3:1) Голы: Зыков — 10 (бол., Хайруллин, Никишин), 11:07 — 1:0. Грицюк — 18 (Гальченюк, Зинченко), 12:07 — 2:0. Абрамов — 13 (бол., Светлаков), 40:27 — 2:1. Грицюк — 19 (Бардаков, Гальченюк), 53:02 — 3:1. Зыков — 11 (Хайруллин), 57:56 — 4:1. Никишин — 13 (Толчинский), 59:06 — 5:1Вратари: Серебряков — ФедотовБроски: 39 (15+12+12) — 34 (9+13+12)Штраф: 10 — 8

СКА после этой победы стал лидером на «Западе» с 77 очками после 56 матчей. ЦСКА идет на седьмом месте с 61 очком после 55 игр.