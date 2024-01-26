«Северсталь» — «Сибирь»: счет матча 4:0, обзор голов

Кирилл Пилипенко Фото: severstalclub.ru
Дублем отметился нападающий Кирилл Пилипенко, также забивали Тимур Муханов и Илья Иванцов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Голы: Муханов — 5 (Степанов, Иванцов), 12:19 — 1:0. Пилипенко — 27, 13:03 — 2:0. Иванцов — 7 (Степанов, Барберио), 24:21 — 3:0. Пилипенко — 28 (бол., Лишка, Коростелев), 38:40 — 4:0Вратари: Самойлов — КостинБроски: 41 (13+17+11) — 17 (5+5+7)Штраф: 8 — 14
После этой победы у «Северстали» стало 63 очка, она идет шестой на «Западе». «Сибирь» занимает девятое место на «Востоке» с 53 баллами.