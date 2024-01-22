«Лада» — «Сочи»: счет матча 3:4 по буллитам, обзор голов

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    «Сочи» по буллитам переиграл «Ладу»

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    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Сочи
    В матче регулярного чемпионата КХЛ тольяттинская «Лада» и «Сочи» завершили встречу в основное время и в овертайме вничью со счетом 3:3.

    Автор дубля Трой Джозефс
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    Автор дубля Трой Джозефс

    Дубль в составе хозяев сделал канадский нападающий Трой Джозефс, также отличился Владислав Червоненко.

    За «Сочи» шайбы забрасывали Амир Гараев, Глеб Корягин, Михал Криштоф.

    Победный буллит забросил Даниил Сероух.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Сочи» — 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Гараев — 9, 3:49 — 0:1. Джозефс — 18 (Кугрышев, Калабушкин), 11:00 — 1:1. Корягин — 2 (Тянулин, Хуснутдинов), 21:15 — 1:2. Криштоф — 7 (Попов), 46:03 — 1:3. Червоненко — 6 (Романов, Семин), 47:28 — 2:3. Джозефс — 19 (Солянников), 52:02 — 3:3Победный буллит СероухВратари: Подъяпольский — БердинБроски: 33 (13+12+8+0) — 20 (5+9+6+0)

    В следующей игре «Лада» сразится дома с «Барысом». «Сочи» отправится на выезд к «Локомотиву».

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