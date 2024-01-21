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    Ларионов: Чертовски хорошая игра, скажу честно

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    Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итог матча против ЦСКА (3:2 ОТ).

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Чертовски хорошая игра, скажу честно. Это напоминает нам о том, насколько хорошо может действовать команда, но стабильность — такая штука… Когда ожидаешь такого огня, такого уровня в каждом матче, понимаешь, что это непросто. Тем не менее, соперник сегодня заставил играть в такой хоккей. Опытная команда, двукратный обладатель Кубка Гагарина. В этом плане ребята провели практически три периода плюс овертайм на одном дыхании.

    Это то, что мы хотим дарить болельщикам "Нагорного", нашей стране. Это приятно, и это радует, поэтому ребят — с победой. Нашим болельщикам спасибо за ту поддержку, которую они оказывают в любой ситуации. Рады, но победа живёт один день. Завтра новый день, поэтому важно не подниматься слишком высоко, когда выигрываешь, и не падать слишком низко, когда проигрываешь. Всех с победой!» — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо».

    «Торпедо» с 65 очками занимает пятое место в Западной конференции. У ЦСКА 59 пунктов и седьмое место на «Западе».

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