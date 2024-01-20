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    Кудашов: Сложной и интересной для нас получилась игра, потому что были изменения в составе

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался относительно матча против минского «Динамо» (4:1).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Сложной и интересной для нас получилась игра, потому что были изменения в составе, изменения в тройках. Самое главное, что поменялся функционал игроков. Кому-то пришлось взвалить на себя забивные позиции, получить больше игрового времени и всего прочего. Я считаю, что игроки справились. Была хорошая самоотдача. За короткое время, за несколько смен все перестроились и сыграли достаточно прилично.

    С третьего раза подобрали новый вариант первой бригады большинства, насколько сложно работать в таких экстремальных условиях? Прошлые года нас закалили и научили многому, потому что мы работали в ковидные сезоны, и там было много всего — и ещё похлеще. А здесь проблема была единственной. Состав-то — это нормально, потому что все игроки тренируются с нами, кроме Зайцева и Паталахи.

    У Зайцева сегодня был первый матч в КХЛ. Молодец, что не стушевался. Они сегодня вышли на тренировку молодёжки на Малой арене, а пришлось срочно [ехать] сюда. Сложность же заключалась в том, что вчера тренировался один состав, а с утра всё в корне поменялось. И времени не было. Если бы мы хотя бы провели тренировку… а тут пришлось с листа, поэтому и понадобилось какое-то время. Вчера тренировался совсем другой состав, вы даже не представляете, но он был практически боевой. Практически все вчера были, только Петухова не было. А сегодня он появился — такая вот неожиданность. А кто тренировался, тех не было», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    Московское «Динамо» занимает второе место на «Западе» с 74 очками. Белорусский клуб идет восьмым с 51 очком.

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