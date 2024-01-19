ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уэйн Руни и Стивен ДжеррардНереализованный потенциал. «Золотое поколение» сборной Англии провалилось в качестве тренеров
  • 19:15
    • «Металлург» уверенно победил «Адмирал»
  • 18:54
    • «Барыс» уступил дома ЦСКА
    Все новости спорта

    «Северсталь» выиграла на выезде всухую у «Автомобилиста»

    «Автомобилист» — «Северсталь»: счет матча 0:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Автомобилист
    «Автомобилист» из Екатеринбурга уступил дома череповецкой «Северстали» со счетом 0:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Кирилл Пилипенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Пилипенко

    В начале второго периода счет в матче открыл Егор Степанов.

    Спустя три минуты преимущество увеличил Кирилл Пилипенко.

    А уже на последней минуте Никита Коростелев установил окончательный счет в матче.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Степанов — 9 (Ярош, Самойлов), 21:18 — 0:1. Пилипенко — 26 (Седов, Аймурзин), 24:28 — 0:2. Коростелев — 19 (бол., Ярош, Грудинин), 59:34 — 0:3Вратари: Аликин (56:57 — 57:45, 59:19) — СамойловБрсоки: 27 (10+5+12) — 26 (10+8+8)Штраф: 10 — 2

    «Северсталь» идет шестой на «Западе» с 61 очком в 52 матчах. «Автомобилист» занимает четвертое место на «Востоке» с 66 очками в 55 играх.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хватит ли «Интеру» и «Лацио» 90 минут?
  • «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Возьмет ли «Бенфика» убедительный реванш у «Боавишты»?
  • «Бенфика» — «Боавишта». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Авангард» увезет очки из Москвы?
  • «Спартак» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 19 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бенфика — Боавишта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Кельн — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие