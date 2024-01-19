«Автомобилист» — «Северсталь»: счет матча 0:3, обзор голов

из Екатеринбурга уступил дома череповецкойсо счетом 0:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Кирилл Пилипенко Фото: severstalclub.ru

В начале второго периода счет в матче открыл Егор Степанов.

Спустя три минуты преимущество увеличил Кирилл Пилипенко.

А уже на последней минуте Никита Коростелев установил окончательный счет в матче.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) Голы: Степанов — 9 (Ярош, Самойлов), 21:18 — 0:1. Пилипенко — 26 (Седов, Аймурзин), 24:28 — 0:2. Коростелев — 19 (бол., Ярош, Грудинин), 59:34 — 0:3Вратари: Аликин (56:57 — 57:45, 59:19) — СамойловБрсоки: 27 (10+5+12) — 26 (10+8+8)Штраф: 10 — 2

«Северсталь» идет шестой на «Западе» с 61 очком в 52 матчах. «Автомобилист» занимает четвертое место на «Востоке» с 66 очками в 55 играх.