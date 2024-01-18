«Торпедо» — «Витязь»: счет матча 1:2, обзор голов

Владислав Валенцов Фото: hcvityaz.ru
Дублем в составе победителей отметился 27-летний защитник Владислав Валенцов.
За «Торпедо» единственную шайбу забросил Михаил Орлов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Московская область) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Валенцов — 2 (Ежов, Яремчук), 10:43 — 0:1. Валенцов — 3 (Аркалов), 26:04 — 0:2. Орлов — 8 (Белевич, Веряев), 29:49 — 1:2Вратари: Гуска (58:45) — ШикинБроски: 18 (2+4+12) — 28 (12+10+6)Штраф: 4 — 4
«Витязь» идет на 9-м месте в Западной конференции с 40 очками. «Торпедо» располагается на пятой строчке с 63 очками. Обе команды провели по 52 матча.