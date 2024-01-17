НХЛ. «Рейнджерс» нанес поражение «Сиэтлу», «Вашингтон» победил «Анахайм», «Оттава» — «Колорадо»

«Вашингтон» — «Анахайм» — 2:0
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Анахайм» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Бир — 1 (Оши, Дженсен), 19:22 — 1:0. Уилсон — 12 (п.в., Фехервари, Дауд), 59:02 — 2:0Вратари: Кемпер — Гибсон (57:15 — 59:02, 59:08)Штраф: 11 — 9Броски: 28 (9+11+8) — 24 (3+9+12)
«Оттава» — «Колорадо» — 4:7
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Колорадо» — 4:7 (1:1, 3:2, 0:4)
Голы: Батерсон — 16 (бол., Жиру, Шабо), 9:29 — 1:0. Рантанен — 23 (Макар, Маккиннон), 10:07 — 1:1. Грейг — 5 (Жиру, Ткачак), 21:21 — 2:1. Полин — 1 (Олофссон, Малински), 22:27 — 2:2. Грейг — 6 (Ткачак, Сандерсон), 27:21 — 3:2. Сандерсон — 6 (Жиру, Ткачак), 31:04 — 4:2. Рантанен — 24 (Маккиннон, Жирар), 36:18 — 4:3. Вуд — 7 (О`Коннор, Тэйвз), 44:04 — 4:4. Малински — 3 (бол., Жирар, Джохансен), 48:14 — 4:5. О`Коннор — 8 (Вуд, Жирар), 52:24 — 4:6. Тэйвз — 8 (п.в.), 55:16 — 4:7Вратари: Сегорд (54:34 — 55:16, 59:03 — 59:16) — АннуненШтраф: 10 — 10Броски: 40 (15+12+13) — 34 (11+10+13)
«Рейнджерс» — «Сиэтл» — 5:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Сиэтл» — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Голы: Трочек — 14 (бол., Панарин, Фокс), 8:22 — 1:0. Эберле — 6 (бол., Маккэн, Бьоркстранд), 10:41 — 1:1. Густафссон — 4, 11:09 — 2:1. Уилер — 6 (Бродзински, Шнайдер), 32:32 — 3:1. Какко — 3 (Зибанежад, Крайдер), 37:01 — 4:1. Маккэн — 17 (бол., Эберле, Шульц), 54:24 — 4:2. Уилер — 7 (п.в., Зибанежад, Фокс), 57:22 — 5:2Вратари: Шестеркин — Дриджер (56:57 — 57:22)Штраф: 4 — 4Броски: 23 (7+10+6) — 30 (8+16+6)
«Виннипег» — «Айлендерс» — 4:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Айлендерс» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Голы: Виларди — 11 (Лаури, Моррисси), 9:41 — 1:0. Ли — 12 (Райлли, Ахо), 15:53 — 1:1. Пионк — 4 (бол., Перфетти, Шмидт), 35:19 — 2:1. Эпплтон — 7 (Тонинато, Демело), 37:58 — 3:1. Ли — 13 (Хорват), 40:35 — 3:2. Коннор — 18 (п.в.), 58:38 — 4:2Вратари: Хеллибак — Сорокин (58:16 — 58:38)Штраф: 4 — 10Броски: 44 (13+18+13) — 38 (11+15+12)
«Даллас» — «Лос-Анджелес» — 5:1
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Лос-Анджелес» — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)
Голы: Хинтц — 18 (Джонстон, Робертсон), 9:21 — 1:0. Дадонов — 10 (Смит, Линделл), 15:21 — 2:0. Даути — 9 (бол., Дано, Кемпе), 21:31 — 2:1. Джонстон — 12 (Хинтц, Робертсон), 45:49 — 3:1. Павелски — 18 (Харли, Дадонов), 46:52 — 4:1. Стил — 5 (мен., Факса), 49:33 — 5:1Вратари: Эттингер — ТэлботШтраф: 8 — 2Броски: 27 (9+8+10) — 33 (3+16+14)
«Чикаго» — «Сан-Хосе» — 2:1 Б
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Сан-Хосе» — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Гуттман — 4 (бол., Донато, Корчински), 10:41 — 1:0. Карпентер — 2 (Бэйли, Хоффман), 45:13 — 1:1Победный буллит: КатчукВратари: Мразек — БлэквудШтраф: 16 — 20Броски: 25 (5+9+8+3) — 38 (9+15+12+2)
«Калгари» — «Аризона» — 3:2 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Аризона» — 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Дурзи — 7 (мен., Шмальц, Мозер), 28:22 — 0:1. Кули — 4 (Дурзи, Келлер), 46:37 — 0:2. Коулмэн — 20 (Андерссон), 48:54 — 1:2. Кадри — 15 (Поспишил), 49:57 — 2:2. Шарангович — 18 (бол., Кадри, Линдхольм), 64:43 — 3:2Вратари: Владарж — ИнгрэмШтраф: 8 — 12Броски: 33 (7+10+9+7) — 27 (3+10+12+2)