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    «Куньлунь» одержал волевую победу над минским «Динамо»

    «Динамо» Минск — «Куньлунь»: счет матча 2:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Куньлунь Ред Стар
    Минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло дома «Куньлуню» со счетом 2:5, ведя по ходу встречи две шайбы.

    Девин Броссо
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    Девин Броссо

    За хозяев забивали Дмитрий Дерябин и Даниил Сотишвили.

    В составе китайского клуба по две шайбы забросили Цзянь Фу иДевин Броссо, также один гол в активе Паркера Фу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)
    Голы: Дерябин — 1 (бол., Мороз, Горбунов), 9:33 — 1:0. Сотишвили — 6 (Пышкайло, Кодола), 10:30 — 2:0. С. Фу — 7, 17:57 — 2:1. Броссо — 17, 38:05 — 2:2. П. Фу — 7 (Меркли), 43:35 — 2:3. С. Фу — 8 (Граовац), 44:11 — 2:4. Броссо — 18 (п.в., Кэмпбелл, Макмиллан), 59:24 — 2:5Вратари: Колосов (Фергюсон, 44:11, 57:18 — 59:24) — Дж. СмитБроски: 47 (23+11+13) — 27 (6+10+11)Штраф: 26 — 41

    Минское «Динамо» в следующей игре отправится в гости к московскому «Динамо».

    «Куньлунь» сыграет на выезде со СКА.

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