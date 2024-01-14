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    Дубли Михайлиса и Юрова помогли «Металлургу» разгромить «Спартак»

    «Спартак» — «Металлург»: счет матча 2:6, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Спартак
    «Металлург» одержал уверенную победу над «Спартаком» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    В составе гостей по дублю оформили Данила Юров и Никита Михайлис. По голу записали на свой счет Денис Зернов и Даниил Вовченко.

    У «Спартака» 2-е шайбы забросили Николай Голдобин и Максим Цыплаков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Спартак» — «Металлург» 2:6 (0:0, 0:3, 2:3).
    Голы: Юров — 15 (Петунин, Еременко), 22:57 — 0:1. Зернов — 14 (Орехов, Карпов), 25:43 — 0:2. Вовченко — 5 (бол. Пресс, Юров), 30:57 — 0:3. Михайлис — 13 (Гераськин), 43:28 — 0:4. Голдобин — 31 (Галимов, Кин), 47:09 — 1:4. Михайлис — 14 (Орехов, Петунин), 48:41 — 1:5. Юров — 16 (Пресс, Маклюков), 57:04 — 1:6. Цыплаков — 23 (Беляев), 59:04 — 2:6Вратари: Рыбар — НабоковБроски: 42 (22+7+13) — 43 (11+22+10)Штраф: 8 — 4

    После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока с 74 очками в активе. «Спартак» — на 4-й позиции Запада (67 баллов).

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