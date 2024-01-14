«Локомотив» — «Витязь»: счет матча 1:2, обзор голов

Джереми Рой Фото: globallookpress.com
В начале второго периода счет открыл молодой нападающий Иван Воробьев.
На 35-й минуте преимущество удвоил канадский защитник Джереми Рой.
«Локомотив» смог забить единственную шайбу на последней минуте. Она на счету Александра Полунина.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Воробьев — 8 (Воронков), 23:46 — 0:1. Рой — 4 (мен., Яремчук, Галузин), 34:46 — 0:2. Полунин — 12 (Красковский, Рафиков), 59:16 — 1:2Вратари: Мурашов — ДорожкоБроски: 44 (7+14+23) — 21 (6+11+4)Штраф: 6 — 9
Ярославский клуб идет на втором месте в Западной конференции с 70 очками. «Витязь» пока девятый с 38 очками.