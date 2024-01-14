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    «Локомотив» проиграл дома «Витязю»

    «Локомотив» — «Витязь»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Витязь
    Ярославский «Локомотив» уступил на своем льду подмосковному «Витязю» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Джереми Рой
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    Джереми Рой

    В начале второго периода счет открыл молодой нападающий Иван Воробьев.

    На 35-й минуте преимущество удвоил канадский защитник Джереми Рой.

    «Локомотив» смог забить единственную шайбу на последней минуте. Она на счету Александра Полунина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Воробьев — 8 (Воронков), 23:46 — 0:1. Рой — 4 (мен., Яремчук, Галузин), 34:46 — 0:2. Полунин — 12 (Красковский, Рафиков), 59:16 — 1:2Вратари: Мурашов — ДорожкоБроски: 44 (7+14+23) — 21 (6+11+4)Штраф: 6 — 9

    Ярославский клуб идет на втором месте в Западной конференции с 70 очками. «Витязь» пока девятый с 38 очками.

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