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    Минское «Динамо» одолело «Трактор»

    «Динамо» Минск — «Трактор»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Трактор
    В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома победило «Трактор» со счетом 3:1.

    «Динамо» Минск
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    «Динамо» Минск

    В составе белорусской команды забивали Павел Денисов, Даниил Сотишвили и Роман Горбунов, а за челябинцев шайба престижа в активе Виталия Кравцова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Денисов — 3 (Бориков, Горбунов), 12:47 — 1:0. Горбунов — 13 (Мороз), 24:00 — 2:0. Кравцов — 14 (бол., Бурдасов, Дронов), 47:41 — 2:1. Сотишвили — 4 (п.в.), 59:58 — 3:1Штраф: 10 — 6Броски: 35 (17+11+7) — 21 (7+6+8)

    «Динамо» с 49 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Трактора» 61 балл и и пятая строчка в Восточной конференции.

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