Браташ: Мы рады, что это удачно закончилось для нас, давно не выигрывали

Главный тренервысказался о матче против(4:3 ОТ).

«Игра была эмоциональная, такие качели, сложно сгоряча дать объективную оценку. Мы рады, что это удачно закончилось для нас, давно не выигрывали. Отмечу настрой обеих команд на игру, были заряжены, хотели победить. Была масса упущенных возможностей, у обеих команд случались глупости, которые приводили к голам.

"Лада" была быстрее оппонента? Мы говорили, что негоже нам все игры "Автомобилисту" проиграть в сезоне, у нас задача была бороться с любой командой за победу. Сегодня был последний шанс добыть победу, чему мы рады. Попугаев и Моисеев добавили свежести, забили первый гол, неплохо справлялись, но недостаток игровой практике в концовке сказался, видимо.

Во всех шайбах поучаствовали бывшие игроки "Автомобилиста"? Открою маленький секрет — я не знаю, кто из них бывшие игроки. Наверное, это моя недоработка, не все личные дела изучил.

Итоги сезонной серии с "Автомобилистом"? Это неудобный соперник для нас, почему-то сложно справляться с их нападающими. Если брать все четыре игры, то "Автомобилист" по праву обыграл нас по очкам», — цитирует Браташа «Чемпионат» .

«Лада» идет шестой в таблице Восточной конференции, набрав 61 очко в 52 играх. «Автомобилист» (62) находится на 4-й строчке.