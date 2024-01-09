«Динамо» Минск — «Спартак»: счет матча 3:1, обзор голов

«Динамо» Минск Фото: globallookpress.com
Два гола за «Динамо» забил Александр Волков, еще одно взятие ворот на счету Вадима Мороза. Единственный гол «Спартака» забил Александр Беляев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Голы: Волков — 12 (Фритц, Энас), 14:34 — 1:0. Волков — 13 (бол., Фритц, Энас), 18:30 — 2:0. Мороз — 10 (Горбунов, Денисов), 41:25 — 3:0. Беляев — 7 (Рубцов, Филин), 59:55 — 3:1Вратари: Фергюсон — РибарШтраф: 15 — 11Броски: 29 (10+8+11) — 26 (10+7+9)
«Динамо» с 47 очками занимают 8-ю строчку таблицы «Запада». «Спартак» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.