Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ.принимал. Хозяева победили со счетом 7:3.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров по ходу матча записал в свой актив три очка, сделав две результативные передачи и стал автором гола.

У Кучерова теперь 67 очков в текущем сезоне НХЛ. Россиянин вышел на единоличное первое место в списке бомбардиров лиги, опередив форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона на два очка.

Замыкает тройку лучших бомбардиров лиги ещё один представитель России — Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс», набравший 55 очков в 38 матчах.