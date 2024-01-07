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    Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ

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    Закончился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. «Бостон» принимал «Тампу». Хозяева победили со счетом 7:3.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров по ходу матча записал в свой актив три очка, сделав две результативные передачи и стал автором гола.

    У Кучерова теперь 67 очков в текущем сезоне НХЛ. Россиянин вышел на единоличное первое место в списке бомбардиров лиги, опередив форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона на два очка.

    Замыкает тройку лучших бомбардиров лиги ещё один представитель России — Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс», набравший 55 очков в 38 матчах.

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