ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ВолковЕсть 3 победы, но нет громкого боя. UFC не хочет подпускать Волкова к титулу
  • 10:54
    • Мирра Андреева уступила в четвертьфинале турнира в Брисбене
  • 10:25
    • «Краснодар» объявил о переходе колумбийца Кастаньо
  • 16:15
    • Стало известно, когда «Зенит» подпишет Ахметова
  • 16:07
    • Защитник «Барселоны» получил травму колена
  • 15:51
    • «Салават Юлаев» вырвал победу у «Сибири» в овертайме
    Все новости спорта

    Бобровский о победе «Флориды»: Мы играли собранно, преодолели ряд трудностей

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Вегас Голден Найтс
    Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:1).

    Сергей Бобровский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Бобровский

    «Хорошая победа благодаря слаженным командным усилиям. Мы играли собранно, преодолели ряд трудностей. Защита проявила себя с лучшей стороны, как и бригада большинства.

    Мы обыграли хорошую команду. В Лас-Вегасе всегда нелегко добывать очки, так что мы рады», — цитирует Бобровского менеджер «Флориды» по цифровому контенту Джеймисон Оливе.

  • НХЛ. «Питтсбург» победил «Бостон», «Рейнджерс» выиграли у «Чикаго», «Коламбус» — у «Филадельфии»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 января
  • Сегодня

    • После победы над «Вегасом» «Флорида» занимает 3-е место в таблице Востока с 50-ю очками в активе.

    Бобровский провел 29 матчей за «Флориду» в нынешнем сезоне, отразил 91.37% бросков при коэффициенте надежности 2.39.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Легко ли «Тоттенхэм» пройдет «Бернли» в Кубке Англии?
  • «Тоттенхэм» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Спартак» будет успешен в столичном дерби?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • «Локомотив» положит конец победной серии СКА?
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 5 января
  • Сегодня в 23:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боавишта — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Челси — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сассуоло — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Арока — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сандерленд — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 15:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие