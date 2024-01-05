Бобровский о победе «Флориды»: Мы играли собранно, преодолели ряд трудностей

Голкипервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с(4:1).

«Хорошая победа благодаря слаженным командным усилиям. Мы играли собранно, преодолели ряд трудностей. Защита проявила себя с лучшей стороны, как и бригада большинства.

Мы обыграли хорошую команду. В Лас-Вегасе всегда нелегко добывать очки, так что мы рады», — цитирует Бобровского менеджер «Флориды» по цифровому контенту Джеймисон Оливе.

После победы над «Вегасом» «Флорида» занимает 3-е место в таблице Востока с 50-ю очками в активе.

Бобровский провел 29 матчей за «Флориду» в нынешнем сезоне, отразил 91.37% бросков при коэффициенте надежности 2.39.