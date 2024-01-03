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    Тамбиев: И моменты были, и перебросали, но не наш день, удача отвернулась

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Сибирь
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении от «Сибири» (1:4).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Неплохой матч провели, и все моменты соперника неудачно залетели. У нас, к сожалению, ничего такого не залетело. И моменты были, и перебросали — но не наш день, удача отвернулась, а в нашу сторону всё удачно залетело. Мы не смогли реализовать те моменты, которые у нас были. Играли неплохо, но есть что подправить. Будем подправлять.

    "Адмирал" играл по нисходящей? Второй период у нас не получился — одна-две плохие смены, и инициатива сразу сопернику перешла. В третьем попытались: и набросы были, и под воротами играли, опять подборы, добивания… весь сезон мы слабо играем на чужом пятаке. Это большая проблема нынешнего сезона.

    Как игроки отнеслись к тренировке с баллонами первого января? Шикарно. Всё хорошо. Я тоже не за новогодним столом сидел, мы все пошли работать. Тренироваться надо, работать. Все оказались очень довольны», — цитирует Тамбиева «Чемпионат».

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