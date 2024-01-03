Тамбиев: И моменты были, и перебросали, но не наш день, удача отвернулась

Главный тренервысказался о поражении от(1:4).

«Неплохой матч провели, и все моменты соперника неудачно залетели. У нас, к сожалению, ничего такого не залетело. И моменты были, и перебросали — но не наш день, удача отвернулась, а в нашу сторону всё удачно залетело. Мы не смогли реализовать те моменты, которые у нас были. Играли неплохо, но есть что подправить. Будем подправлять.

"Адмирал" играл по нисходящей? Второй период у нас не получился — одна-две плохие смены, и инициатива сразу сопернику перешла. В третьем попытались: и набросы были, и под воротами играли, опять подборы, добивания… весь сезон мы слабо играем на чужом пятаке. Это большая проблема нынешнего сезона.

Как игроки отнеслись к тренировке с баллонами первого января? Шикарно. Всё хорошо. Я тоже не за новогодним столом сидел, мы все пошли работать. Тренироваться надо, работать. Все оказались очень довольны», — цитирует Тамбиева «Чемпионат».

«Сибирь» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции — 50 очков. «Адмирал» находится на последней строчке — 37 очков.