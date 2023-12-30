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    «Ак Барс» взял верх над «Салаватом Юлаевым»

    «Ак Барс» — «Салават Юлаев»: счет матча 5:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Салават Юлаев
    «Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    У хозяев отличились Дмитрий Кателевский (дубль) и Никита Лямкин.

    В составе гостей голы забили Джош Ливо и Иван Дроздов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
    Голы: Кателевский — 5 (Миллер, Лукоянов), 2:46 — 1:0. Кателевский — 6 (Лукоянов, Лямкин), 17:53 — 2:0. Ливо — 9 (Дроздов), 40:20 — 2:1. Лямкин — 3 (бол.), 54:21 — 3:1. Дроздов — 14 (Хмелевский, Хафизуллин), 58:30 — 3:2Вратари: Билялов — Самонов (58:11 — 58:30, 59:03)Штраф: 2 — 4Броски: 23 (9+6+8) — 39 (14+16+9)

    «Ак Барс» прервал серию из трех поражений. Команда набрала 52 очка в 45 играх и идет 7-й в таблице Восточной конференции.

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    «Салават Юлаев» (57) находится на 4-м месте на «Востоке».

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