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    Разин: Контролировали ход матча, много владели шайбой, заставляли соперника удаляться

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    Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (4:1).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Сегодня хорошая игра была с нашей стороны, мы контролировали ход матча, много владели шайбой, заставляли соперника удаляться. Хорошо использовали большинство, практически не давали ничего создавать в нашей зоне, так что заслуженно победили и едем дальше.

    Если и был с нашей стороны долг к болельщикам, то мы его отдали Никита Гребенкин под кожу провоцирует? Это его козырь. Он хорошо владеет шайбой, плюс эти компоненты, которые вы перечислили. Это одни из тех компонентов, в которых он хорош, и я его не сдерживаю, главное только чтобы он не дрался. Если нужна драка, то пусть дерется, но драки чреваты переломами. Хочется, чтобы он избежал этого.

    С моей стороны неэтично обсуждать команду соперника, это ваше дело. Мы смотрим на свою игру и на чужие проблемы не обращаем внимания. Гераськина мы хотели еще летом подписать, как и Алистрова. И еще были кандидаты, которых мы рассматривали, но не удалось. Сейчас все звезды сошлись, рад что Игорь едет к нам. Хоккейный рынок не такой богатый и такие хоккеисты такого возраста в самом соку на вес золота. Не важно что я работал с ним, таких игроков в принципе очень мало и нам повезло что он будет с нами», — цитирует Разина «Спорт-Экспресс».

    «Металлург» с 61 очком после 45 матчей продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» с 50 очками после 44 игр идет седьмым на «Востоке».

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