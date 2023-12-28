«Динамо» Мн — «Спартак»: счет матча 1:4, обзор голов

«Спартак» Фото: globallookpress.com
На точные броски Максима Цыпалакова, Михаила Мальцева, Павла Порядина и Шэйна Принса хозяева ответили заброшенной шайбой Александра Волкова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Голы: Цыплаков — 20 (Локтионов), 20:57 — 0:1. Волков — 8 (бол., Энас, Керран), 22:30 — 1:1. Мальцев — 1 (Порядин, Голдобин), 25:57 — 1:2. Порядин — 21 (Голдобин, Мальцев), 39:33 — 1:3. Принс — 13 (Цыплаков, Зайцев), 49:19 — 1:4Нереализованный буллит: Цыплаков (Спартак), 43:58Вратари: Вельмакин (Фергюсон, 40:00) — РибарШтраф: 6 — 8Броски: 44 (19+15+10) — 21 (5+12+4)
«Спартак» набрал 65 очков в 46 матчах и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Динамо» с 40 очками в 43 играх идет на 8-й строчке.