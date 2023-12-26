Марченко о подготовке к дебюту за «Ак Барс»: Нужно выходить на игровой режим

Защитникрассказал о своей подготовке к играм КХЛ в составе казанской команды.

«Здорово выйти с командой, поработать с ребятами, побороться. Сделать упражнения, более приближённые к хоккею. Первый раз покатались, чтобы понять, как я себя буду чувствовать. Всё нормально, я почти всех знаю, а кого не знал познакомился за те два месяца, что здесь провёл.

Сейчас я буду с командой тренироваться, нужно выходить на игровой режим и, если всё будет нормально, то выходить играть, помогать команде выигрывать», — цитирует Марченко пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, что Марченко еще не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. В сезоне 2022/2023 защитник принял участие в 34-х матчах за «Локомотив» и сделал 8 голевых передач.