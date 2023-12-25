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    Федоров: ЦСКА провел одну из лучших игр, но допускал нестандартные ошибки

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев ЦСКА
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:4 ОТ).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Команду соперника — с победой. Нашли варианты. Я считаю, мы провели одну из лучших игр, но те ошибки, которые допустили, те голы, которые нам забили — это не совсем стандартные ошибки, которые мы вообще когда-либо допускали.

    Сейчас идет такой период времени, когда не хватает какой-то концентрации или понимания, насколько хорошо другая команда играет с шайбой. У нас были все возможности обезопасить наши ворота, но, к сожалению, не случилось. Благодарю ребят.

    У нас сейчас сложная ситуация, но все отдались процессу. Как я уже сказал, не без ошибок. Считаю, что у команды есть характер. Мы хотим побеждать, но не все пока получается, хотя сделали уже большой шаг в правильном направлении», — приводит слова Федорова сайт лиги.

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