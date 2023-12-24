Кравец: Игра была равной, обе команды могли забить, хорошие скорости показывали

Главный тренердал свой комментарий по поводу поединка против(2:3).

«Считаю, что игра была равной, обе команды могли забить, хорошие скорости показывали. "Металлург" забил на шайбу больше, мы, в принципе, допустили две индивидуальные ошибки в концовке периода, ну и в эпизоде с третьим голом нельзя было так отдавать шайбу соперникам. Не могу сказать, что магнитогорцы чем-то удивили в большинстве. Просто они выполнили своё задание, а мы — нет.

Мне кажется, что сегодня ещё не хватило самоотверженности, впервые за долгое время всего шесть блоков сделали. Это тоже важно, нужно запоминать эти детали. У Гераськина всегда есть стимул доказывать, что он хороший игрок. В принципе, к нему не было никаких претензий — ни по работе, ни по отношению к делу. Рад, что он сегодня забил гол, это должно придать ему уверенности», — приводит слова Кравца пресс-служба КХЛ.

«Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 59 очков. «Авангард» находится на второй строчке — 57 очков.