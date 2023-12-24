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    Кравец: Игра была равной, обе команды могли забить, хорошие скорости показывали

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец дал свой комментарий по поводу поединка против «Металлурга» (2:3).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Считаю, что игра была равной, обе команды могли забить, хорошие скорости показывали. "Металлург" забил на шайбу больше, мы, в принципе, допустили две индивидуальные ошибки в концовке периода, ну и в эпизоде с третьим голом нельзя было так отдавать шайбу соперникам. Не могу сказать, что магнитогорцы чем-то удивили в большинстве. Просто они выполнили своё задание, а мы — нет.

    Мне кажется, что сегодня ещё не хватило самоотверженности, впервые за долгое время всего шесть блоков сделали. Это тоже важно, нужно запоминать эти детали. У Гераськина всегда есть стимул доказывать, что он хороший игрок. В принципе, к нему не было никаких претензий — ни по работе, ни по отношению к делу. Рад, что он сегодня забил гол, это должно придать ему уверенности», — приводит слова Кравца пресс-служба КХЛ.

    «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 59 очков. «Авангард» находится на второй строчке — 57 очков.

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