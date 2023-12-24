Браташ: Три шайбы в меньшинстве определили исход встречи

Главный тренерподвел итога матча против «Автомобилиста» (1:5).

«Три шайбы в меньшинстве определили исход встречи. То у нас клюшка попадает в коньки, то из рук выпадает. В принципе, мы играли неплохо, боролись, было содержание.

Почему мы невзрачно начинаем игры? Те же вопросы мы задаём нашим хоккеистам, ответов не услышали, но пытаемся с этим бороться. Мы были довольны ротацией нападающих две игры подряд, а сегодня были довольны частично, теперь она будет точечной», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

«Лада» идет четвертой на «Востоке» с 53 очками. «Автомобилист» (51) — шестой.