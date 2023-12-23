Билялетдинов: Сыграли не так, как должны

Главный тренерподвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ, в которой его подопечные уступили на выезде(2:4).

«Хотел бы поздравить вас с замечательным катком, который у вас есть. Очень приятно и радостно за то, что у "Сибири" есть такой дворец шикарный. В нём приятно играть на самом деле, поэтому мои поздравления. Что касается игры — тут намного хуже. Поэтому комментировать мне очень сложно после такого матча. Я думаю, что мы сыграли не так, как должны играть.

Гол в меньшинстве негативно повлиял на команду? К сожалению, у нас это не в первый раз. Если не ошибаюсь, мы уже немало шайб пропустили, играя в большинстве. Проблема такая есть. Разные ситуации бывают. Здесь однозначно сказать нельзя, но однозначно могу сказать, что пропускать не должны, играя в большинстве.

Замена Билялова? Он молодец, претензий вообще к нему нет. Просто мне надо было поменять его. Может, надо было даже пораньше это сделать, после второй шайбы. Винить его ни в чём нельзя», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

«Сибирь» идет восьмой на «Востоке» с 47 очками. «Ак Барс» располагается двумя строчками выше с 50 очками.