«Спартак» — «Динамо» Минск: счет матча 4:2, обзор голов

одержал победу над минским(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе «красно-белых» голами отличились Даниил Орлов, Егор Филин, Николай Голдобин в большинстве и Павел Порядин в пустые ворота.

Стоит отметить, что 1-е очко после возвращения в КХЛ набрал форвард «Спартака» Михаил Мальцев.

У минского «Динамо» 2 шайбы забросили Андрей Стась и Сэм Энас в большинстве.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Спартак» — «Динамо» (Минск) 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Голы: Стась — 8 (Смирнов, Кузнецов), 12:56 — 0:1. Орлов — 2 (Ручкин, Филин), 16:45 — 1:1. Филин — 5 (Чайковский, Беляев), 23:08 — 2:1. Энас — 11 (бол. Керран, Кузнецов), 44:44 — 2:2. Голдобин — 27 (бол. Вишневский, Мальцев), 46:27 — 3:2. Порядин — 20 (ПВ., Галимов, Локтионов), 59:12 — 4:2Вратари: Рыбар — КолосовБроски: 26 (13+8+5) — 27 (12+5+10)Штраф: 4 — 6

После этого матча «Спартак» занимает 1-е место в таблице Запада с 60-ю очками в активе. Минское «Динамо» — на 8-й позиции (40 баллов).