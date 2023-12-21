«Северсталь» — «Торпедо»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде одержало победу надсо счетом 3:1.

За гостей голами отметились Владислав Фирстов, Никита Артамонов и Денис Ян. За хозяев шайбу забросил Глеб Иванов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0) Голы: Фирстов — 13 (Артамонов, Варлаков), 5:00 — 0:1. Иванов — 1 (Ильин, Пилипенко), 17:04 — 1:1. Артамонов — 5 (Летунов), 33:19 — 1:2. Ян — 7 (Ли, Орлов), 34:38 — 1:3Вратари: Шугаев (57:28) — КульбаковШтраф: 4 — 8Броски: 24 (3+10+11) — 15 (7+6+2)

«Торпедо» с 53 очками после 42 матчей занимает четвертое место в Западной конференции. «Северсталь» с 43 баллами после 41 игры идет седьмой на «Западе».