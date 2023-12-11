«Сиэтл» — «Миннесота»: счет матча 0:3, обзор голов

Кирилл Капризов Фото: globallookpress.com
В составе «Уайлд» шайбы забросили Мэттью Болди, Марко Росси и Джоэль Эрикссон, Кирилл Капризов сделал голевой пас.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Миннесота» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Болди — 7 (Капризов), 7:14 — 0:1. Росси — 9 (Зуккарелло), 52:34 — 0:2. Эрикссон Эк — 14 (п.в., Хартман), 59:56 — 0:3Вратари: Даккорд (57:21 — 59:56) — ГуставссонШтраф: 4 — 6Броски: 24 (9+7+8) — 26 (6+8+12)
«Миннесота» с 24 очками идет 12-й в Западной конференции.
«Сиэтл» (23) — на 13-й позиции.