Афиногенов об Овечкине: Думаю, что все у него наладится

Бывший нападающийвысказался о возможном переходе форвардав другой клуб НХЛ.

«Возможный обмен из "Вашингтона"? Это, наверное, будет его решение. У каждого игрока бывают моменты, когда что-то не идёт по каким-то причинам.

Думаю, что всё у него наладится, он снова почувствует своё голевое чутьё. Не просто так он забивал все эти голы. Поэтому, думаю, всё наладится. И неважно, где это будет — в "Вашингтоне" или в другом клубе», — сказал Афиногенов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 23 матча за «Вашингтон», забил 5 голов и сделал 10 голевых передач. В прошлом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» форвард набрал 1500-е очко в лиге.