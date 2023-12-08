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    Афиногенов об Овечкине: Думаю, что все у него наладится

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Бывший нападающий «Баффало» Максим Афиногенов высказался о возможном переходе форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в другой клуб НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Возможный обмен из "Вашингтона"? Это, наверное, будет его решение. У каждого игрока бывают моменты, когда что-то не идёт по каким-то причинам.

    Думаю, что всё у него наладится, он снова почувствует своё голевое чутьё. Не просто так он забивал все эти голы. Поэтому, думаю, всё наладится. И неважно, где это будет — в "Вашингтоне" или в другом клубе», — сказал Афиногенов Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Овечкин провел 23 матча за «Вашингтон», забил 5 голов и сделал 10 голевых передач. В прошлом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» форвард набрал 1500-е очко в лиге.

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