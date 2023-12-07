«Металлург» — «Торпедо»: счет матча 2:3, обзор голов

«Металлург» Фото: globallookpress.com
Решающий гол в меньшинстве забросил Василий Атанасов. У гостей также отличились Михаил Орлов и Владислав Фирстов.
За хозяев шайбы забросили Александр Петунин и Никита Гребенкин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)
Голы: Петунин — 10 (Канцеров), 0:51 — 1:0. Гребенкин — 9 (Вовченко, Зернов), 3:01 — 2:0. Орлов — 4 (Ли, Фирстов), 25:39 — 2:1. Фирстов — 12 (Белевич, Сизов), 34:17 — 2:2. Атанасов — 19 (мен., Белевич, Бокун), 52:38 — 2:3Вратари: Загидулин (Набоков, 34:17, 59:27) — Гуска (Кульбаков, 3:01)Штраф: 6 — 14Броски: 33 (10+11+12) — 20 (8+8+4)
«Торпедо» одержало четвертую победу кряду. Клуб набрал 51 очко и идет четвертым в таблице Западной конференции КХЛ.
«Металлург» (55), несмотря на поражение, продолжает лидировать на «Востоке».