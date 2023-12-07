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    Все новости спорта

    «Металлург» уступил «Торпедо», потерпев четвертое поражение кряду

    «Металлург» — «Торпедо»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Торпедо
    «Торпедо» на выезде победило «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    Решающий гол в меньшинстве забросил Василий Атанасов. У гостей также отличились Михаил Орлов и Владислав Фирстов.

    За хозяев шайбы забросили Александр Петунин и Никита Гребенкин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Петунин — 10 (Канцеров), 0:51 — 1:0. Гребенкин — 9 (Вовченко, Зернов), 3:01 — 2:0. Орлов — 4 (Ли, Фирстов), 25:39 — 2:1. Фирстов — 12 (Белевич, Сизов), 34:17 — 2:2. Атанасов — 19 (мен., Белевич, Бокун), 52:38 — 2:3Вратари: Загидулин (Набоков, 34:17, 59:27) — Гуска (Кульбаков, 3:01)Штраф: 6 — 14Броски: 33 (10+11+12) — 20 (8+8+4)

    «Торпедо» одержало четвертую победу кряду. Клуб набрал 51 очко и идет четвертым в таблице Западной конференции КХЛ.

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    «Металлург» (55), несмотря на поражение, продолжает лидировать на «Востоке».

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