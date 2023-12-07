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    «Автомобилист» взял верх над «Салаватом Юлаевым»

    «Автомобилист» — «Салават Юлаев»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Салават Юлаев
    «Салават Юлаев» на выезде проиграл «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3 ОТ.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    Решающий гол в овертайме забил Стефан Да Коста.

    В основное время дублем за уфимцев отметился Александр Шаров. У екатеринбуржцев шайбы забросили Анатолий Голышев и Кертис Волк.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Шаров — 10 (Хафизуллин, Алалыкин), 5:14 — 0:1. Голышев — 6 (Мэйсек, Да Коста), 11:08 — 1:1. Шаров — 11 (Шмелев), 46:42 — 1:2. Волк — 5 (Широков, Мэйсек), 57:39 — 2:2. Да Коста — 10 (п.в.), 62:39 — 3:2Вратари: Галкин — Самонов (62:20)Штраф: 4 — 2Броски: 24 (6+12+5+1) — 30 (9+7+10+4)

    «Салават Юлаев» набрал 50 очков после 39 игр и идет третьим в Восточной конференции КХЛ.

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    «Автомобилист» (46) после 41 встречи находится на 7-м месте на «Востоке».

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