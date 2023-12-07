«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

на выезде проигралв матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3 ОТ.

Решающий гол в овертайме забил Стефан Да Коста.

В основное время дублем за уфимцев отметился Александр Шаров. У екатеринбуржцев шайбы забросили Анатолий Голышев и Кертис Волк.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) Голы: Шаров — 10 (Хафизуллин, Алалыкин), 5:14 — 0:1. Голышев — 6 (Мэйсек, Да Коста), 11:08 — 1:1. Шаров — 11 (Шмелев), 46:42 — 1:2. Волк — 5 (Широков, Мэйсек), 57:39 — 2:2. Да Коста — 10 (п.в.), 62:39 — 3:2Вратари: Галкин — Самонов (62:20)Штраф: 4 — 2Броски: 24 (6+12+5+1) — 30 (9+7+10+4)

«Салават Юлаев» набрал 50 очков после 39 игр и идет третьим в Восточной конференции КХЛ.

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«Автомобилист» (46) после 41 встречи находится на 7-м месте на «Востоке».